Лондонський клуб та англійський вінгер домовилися про дострокове розірвання контракту.

Історія Рахіма Стерлінга в Челсі добігла кінця. Сьогодні прес-служба синіх офіційно повідомила про припинення співпраці з 31-річним футболістом за взаємною згодою сторін.

Стерлінг провів у структурі клубу три з половиною сезони, хоча останній рік фактично не мав ігрової практики у складі лондонців. У своїй офіційній заяві Челсі подякував гравцеві за його внесок та побажав успіхів у подальшій кар'єрі.

"Ми дякуємо Рахіму за внесок, який він зробив, будучи гравцем Челсі, і бажаємо йому всього найкращого на наступному етапі його кар'єри", — йдеться у повідомленні клубу.

Нагадаємо, що Рахім Стерлінг став першим гучним підписанням епохи Тодда Боелі. Він перейшов до Челсі з Манчестер Сіті влітку 2022 року. Тоді трансфер зіркового англійця обійшовся лондонцям у близько 56 млн євро. Попри великі очікування, кар'єра вінгера на Стемфорд Брідж була неоднозначною. Загалом у футболці синіх Стерлінг провів 81 матч у всіх турнірах, у яких відзначився 19 голами та 15 асистами.