Перше місце у рейтингу посів нападник Барселони Маркус Рашфорд.
Анатолій Трубін, Getty Images
07 лютого 2026, 15:20
Забитий м'яч українського воротаря Бенфіки Анатолія Трубіна у ворота мадридського Реала (4:2) потрапив у трійку найкращих голів основного етапу Ліги чемпіонів-2025/26 за версією вболівальників. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.
Нагадаємо, Трубін підключився до атаки своєї команди на останніх хвилинах зустрічі останього туру ЛЧ, після чого головою забив у ворота Тібо Куртуа. Завдяки цьому голу Бенфіка вийшла у плей-оф турніру.
Попереду українця опинився забитий м'яч від нападника Барселони Маркуса Рашфорда, який забив у матчі першого туру ЛЧ проти Ньюкасла (2:1).
Трійку найкращих замкнув півзахисник Олімпіакоса Шикінью, який забив у ворота Реала (3:4) у п'ятому турі, коли ворота "вершкових" захищав українець Андрій Лунін.
Додамо, що у 1/16 фіналу Бенфіка знову зіграє проти мадридського Реалу. Матчі відбудуться 17 та 25 лютого.