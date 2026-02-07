Український хавбек першу частину сезону провів у полтавській Ворсклі.
Тимур Кораблін, ФК Ворскла
07 лютого 2026, 14:45
Півзахисник луганської Зорі Тимур Кораблін став гравцем болгарської Фратрії. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Деталі угоди із 24-річним українцем не розголошуються.
За даними порталу Transfermarkt, футболіст з зими цього року перебував у статусі вільного агента.
У першій половині сезону Кораблін провів 13 матчів за Ворсклу в Першій лізі, де забив два м'ячі та віддав два асисти.
Після 18 турів Фратрія набрала 41 очко та посідає друге місце у Другій лізі Болгарії.