Україна

Український хавбек першу частину сезону провів у полтавській Ворсклі.

Півзахисник луганської Зорі Тимур Кораблін став гравцем болгарської Фратрії. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Деталі угоди із 24-річним українцем не розголошуються.

За даними порталу Transfermarkt, футболіст з зими цього року перебував у статусі вільного агента.

У першій половині сезону Кораблін провів 13 матчів за Ворсклу в Першій лізі, де забив два м'ячі та віддав два асисти.

Після 18 турів Фратрія набрала 41 очко та посідає друге місце у Другій лізі Болгарії.