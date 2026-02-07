Італія

Гойлунн знову рятує Наполі.

В рамках 24-го туру італійської Серії А Наполі гостював у Дженоа.

Вже на третій хвилині поєдинку український півзахисник Руслан Маліновський вивів господарів вперед реалізувавши пенальті. Втім, ще до перерви неаполітанці вийшли вперед завдяки голам Гойлунна та Мактомінея.

На початку другого тайму Лоренцо Коломбо відновив паритет, але безглуздий фол Максена Корне у власному карному майданчику дозволив Гойлунна реалізувати пенальті на 90+5 хвилині та вирвати перемогу для своєї команди.

Зазначимо, що команда Конте догравала поєдинок у меншості.

Дженоа — Наполі 2:3

Голи: Маліновський, 3 (пен.), Коломбо, 57 — Хойлунд, 20, МакТоміней, 22, Хойлунд, 90+5 (пен.)

Дженоа: Бейлоу, Маркандаллі, Естігор, Васкес, Нортон-Каффі, Френдруп, Маліновський (Мазіні 74), Еллертсон, Мартін (Мессіас 74), Вітінья (Корне 89), Коломбо (Екубан 64)

Наполі: Мерет, Ррахмані, Буонджорно (Беукема 60), Жезус, Гутьєррес, Лоботка, МакТоміней (Джоване 46, Олівера 77), Спінаццола, Вергара, Елмас, Хойлунд

Попередження: Васкес, 50, Маркандаллі, 82 — Мерет, 2, Жезус, 59, Спінаццола, 90+2

Вилучення: Жезус, 76 (друга жовта)