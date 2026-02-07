Леви позбавили Мірошніченка капітанської пов'язки через російську мову.
07 лютого 2026, 20:00
Львівські Карпати зробили офіційну заяву щодо зміни капітана команди. Денис Мірошніченко втратить свій статус через інцидент, що стався перед початком контрольного матчу на навчально-тренувальних зборах. Ситуація виникла перед грою проти шведського клубу ГАІС.
У прямому ефірі трансляції матчу було чітко чути, як Мірошніченко, згуртувавши команду в коло для налаштування на гру, виголосив мотиваційну промову російською мовою. Це викликало миттєвий резонанс, враховуючи принципову позицію клубу та українського суспільства в умовах війни. Реакція керівництва зелено-білих була швидкою та категоричною.
Прес-служба клубу опублікувала коротке, але змістовне повідомлення: "У зв’язку з діями капітана Дениса Мірошніченка, що мали місце перед сьогоднішнім контрольним матчем проти шведського ГАІС, команда обере нового капітана".
Нагадаємо,що львівʼяни мінімально поступилися 0:1. Вирішальним мʼяч у другому таймі забив Солтер