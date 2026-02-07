Україна

Леви позбавили Мірошніченка капітанської пов'язки через російську мову.

Львівські Карпати зробили офіційну заяву щодо зміни капітана команди. Денис Мірошніченко втратить свій статус через інцидент, що стався перед початком контрольного матчу на навчально-тренувальних зборах. Ситуація виникла перед грою проти шведського клубу ГАІС.

У прямому ефірі трансляції матчу було чітко чути, як Мірошніченко, згуртувавши команду в коло для налаштування на гру, виголосив мотиваційну промову російською мовою. Це викликало миттєвий резонанс, враховуючи принципову позицію клубу та українського суспільства в умовах війни. Реакція керівництва зелено-білих була швидкою та категоричною.

Прес-служба клубу опублікувала коротке, але змістовне повідомлення: "У зв’язку з діями капітана Дениса Мірошніченка, що мали місце перед сьогоднішнім контрольним матчем проти шведського ГАІС, команда обере нового капітана".

Нагадаємо,що львівʼяни мінімально поступилися 0:1. Вирішальним мʼяч у другому таймі забив Солтер