Інше

32-річний хавбек готовий прийняти нові виклики під керівництвом Мартіна О'Ніла.

Алекс Окслейд-Чемберлен офіційно став гравцем Селтіка. Досвідчений англійський півзахисник приєднався до кельтів на правах вільного агента. Останнім клубом гравця був турецький Бешикташ, який він залишив ще у серпні, і з того часу не мав ігрової практики, востаннє виходячи на поле у травні.

Незважаючи на паузу в кар'єрі, 32-річний футболіст підтримував форму, тренуючись зі своїм колишнім клубом — лондонським Арсеналом. Окслейд-Чемберлен зізнався, що ключовим фактором його переходу стала розмова з наставником шотландців Мартіном О'Нілом.

"Розмовляючи з менеджером, я зрозумів, що це ідеальний варіант для мене. Я відчуваю, що можу прийти та допомогти хлопцям, — прокоментував підписання Окслейд-Чемберлен. — Він розповів мені про очікування від клубу, що означає грати тут та які наші цілі. Це середовище, в якому я завжди перебував і в якому мені пощастило бути. Це саме те, що мені потрібно".

Головний тренер Селтіка Мартін О'Ніл також не приховує задоволення від трансферу. За його словами, досвід гравця, який виграв три Кубки Англії та провів 35 матчів за національну збірну (7 голів), стане вирішальним для команди.

"Він ще так багато може запропонувати грі, і я впевнений, що він може додати нам ще один вимір завдяки своїм здібностям та багатому досвіду. Ми вітаємо чудового гравця, який прагне допомогти нам досягти якомога більшого", — зазначив О'Ніл.

Контракт з новим клубом розрахований до кінця нинішнього сезону. У новій команді півзахисник буде виступати під 21 номером.