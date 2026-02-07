Україна

Новачком команди став 22-річний гамбієць, який до цього виступав за принципового суперника — Рух.

Футбольний клуб Карпати повідомив про підписання контракту з 22-річним форвардом Бабукарром Фаалом. Цей перехід став знаковою подією для львівського футболу, адже нападник перейшов до табору левів із сусіднього Руху.

Фаал, уродженець столиці Гамбії Банжула, вже встиг зарекомендувати себе як один із найнебезпечніших форвардів чемпіонату України. У поточному сезоні габаритний нападник (зріст 187 см) демонструє вражаючу результативність: на його рахунку вже сім забитих м'ячів. Цей показник дозволяє йому ділити перше місце у списку найкращих бомбардирів Української Прем’єр-Ліги разом із п'ятьма іншими гравцями.

Кар'єра Бабукарра розпочалася на батьківщині у клубі Гокс, після чого він спробував свої сили у хорватському Орієнті. До України форвард переїхав у лютому 2025 року, приєднавшись до складу львівського Руху.

За час виступів у складі жовто-чорних Фаал продемонстрував солідну статистику: УПЛ: 27 матчів, 10 голів, 2 асисти. Кубок України: 4 матчі, 2 голи. Тепер гамбійський голеадор покликаний вирішувати турнірні завдання у складі Карпат, додавши потужності та результативності атаці команди.