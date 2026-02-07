Німеччина

У продовженні 21 туру Бундесліги.

Баєр спіткнувся у Менхенгладбаху: нічия віддаляє команду від лідерів (1:1)

Черговий тур Бундесліги приніс несподіваний результат на стадіоні. Леверкузенський Баєр у виїзному поєдинку розписав мирову з місцевою Боруссією. Господарі шокували фаворита вже на початку зустрічі, несподівано вийшовши вперед — влучним ударом відзначився Енгельгардт.

Пропущений м'яч змусив гостей прокинутися: підопічні Юльманна заграли значно активніше, посилили тиск на ворота суперника і зрештою відновили паритет. Щоправда, допоміг їм у цьому випадок — гравець Боруссії Зандер зрізав м'яч у власні ворота.

Попри старання обох колективів, більше голів у цьому матчі глядачі не побачили. Фінальний свисток зафіксував бойову нічию — 1:1. Ця втрата очок може дорого коштувати Баєру в контексті боротьби за топ-4: наразі в активі фармацевтів 36 пунктів. Для Боруссії кожен бал на вагу золота — команда з 22 очками посідає 12-ту сходинку, перебуваючи на небезпечній відстані всього у 3 очки від зони перехідних матчів.

Боруссія Менхенгладбах — Баєр Леверкузен 1:1

Голи: Енгельгардт, 10 — Зандер (аг), 44

Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Зандер, Ельведі, Дікс — Кастроп (Скаллі, 79), Райц, Енгельгардт, Штогер, Улльріх (К'яродія, 88) — Онора (Матіно, 88), Табакович (Сарко, 68)

Баєр Леверкузен: Бласвіх — Кванса, Баде (Поку, 46), Тап — Артур, Фернандес (Паласіос, 65), Гарсія (Андріх, 88), Грімальдо — Гофманн (Альбер Фредерік Тер'є, 80), Тілльман — Шик (Кофане, 80)

Попередження: Дікс, Штогер — Паласіос, Тер'є, Шик