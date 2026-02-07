Іспанія

Складний лютий для "ротен".

Центральний захисник мюнхенської Баварії Йонатан Та висловився напередодні матчу з Гоффенгаймом в рамках німецької Бундесліги.

«Попереду – важливі матчі. Я не говорю, що попередні поєдинки не мали значення, але це основа успіху. Цей відрізок сезону переконав нас у тому, що ми можемо грати проти найкращих команд та обігравати їх.

Ми підходимо до великих матчів із рішучою впевненістю. Ми знаємо, що робити. Баварія повинна думати лише про перемогу проти будь-якого суперника», – сказав Та.

У лютому Баварія в Бундеслізі зіграє з Гоффенгаймом, РБ Лейпциг, Вердером, Айнтрахтом Ф та Боруссією Дортмунд.