Франція

Наставник ПСЖ наголосив на важливості футбольної атмосфери та попросив фанатів насолоджуватися грою без агресії.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував напружену атмосферу навколо матчу 21-го туру Ліги 1 проти Марселя, звернувшись до вболівальників із проханням уникати агресії.

Іспанський наставник підкреслив, що протистояння з Марселем завжди має особливий емоційний фон, який є частиною великого футболу, але наголосив на необхідності зберігати повагу та спокій.

"Щоразу, коли ми граємо такі матчі, атмосфера особлива. Так було і в Марселі. Це неймовірна атмосфера, справжня футбольна атмосфера. Єдине, чого мені хотілося б, щоб не було ніякого насильства".

Тренер також додав, що хоче бачити на трибунах підтримку та позитивні емоції: "Просто насолоджуйтесь матчем, насолоджуйтесь тим, як грає ПСЖ. Саме цього хочу. Атмосфера дуже важлива для нас, важлива атмосфера навколо команди", — сказав Енріке.

Матч розпочнеться сьогодні, 8 лютого, о 21:45.