Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 25-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26 Ліверпуль прийматиме Манчестер Сіті.

Поєдинок відбудеться в неділю, 8 лютого, на стадіоні Енфілд у Ліверпулі, Англія. Початок — о 18:30 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Арне Слота. Так, на перемогу Ліверпуля можна поставити з коефіцієнтом 2.34, тоді як потенційний успіх Манчестер Сіті оцінюється показником 2.89. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.88.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють + нічия", представлений показником 4.32.

Коефіцієнтом 2.09 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Ерлінга Голанда, тоді як потенційний гол Мохамеда Салаха — 2.94.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Тотал більше 3,25". На нього можна поставити з показником 2.10.

Слідкуйте за матчем Ліверпуль — Манчестер Сіті на Football.ua.