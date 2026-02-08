Німеччина

Кельн був близький до сенсації, але гості втримали перевагу до фінального свистка.

У неділю, 8 лютого 2026 року, на стадіоні Рейн Енергі Штадіон у Кельні відбувся матч 21-го туру Бундесліги між Кельном та РБ Лейпциг. Гостьова команда здобула мінімально важливу перемогу з рахунком 2:1.

Перемогу биків приніс дубль півзахисника Крістофа Баумгартнера. Перший гол він забив на 29-й хвилині після стандартного положення, скориставшись невпевненою грою кельнців. Після перерви Кельн відігрався завдяки чудовому удару Тільманна на 51-й хвилині, проте вже на 56-й хвилині Баумгартнер повернув перевагу гостям, реалізувавши точний удар у ближній кут.

Матч був наповнений гольовими моментами з обох сторін. Господарі намагалися тиснути, але рикошети та VAR допомогли Лейпцигу уникнути пенальті у 76-й хвилині, коли м’яч відскочив від руки Баумгартнера після блокування удару Тільмана. Крім того, Нусі та Фінкгрефе не змогли реалізувати кілька небезпечних моментів у кінцівці матчу.

Кельн — РБ Лейпциг 1:2

Голи: Тільманн, 51 - Баумгартнер, 29, 56

Кельн: Швебе — Краусс, Себулонсен, Озкачар, Лунн (Вальдшмідт, 78) — Тільманн (Чавес, 90), Мартель, Йоуганнессон (Бюльтер, 68), Камінські — Аче (Шентен, 90), Ель Мала

РБ Лейпциг: Гулачі — Генріхс (Баку, 64), Орбан, Зайвальд, Раум — Груда (Банзузі, 82), Шлагер, Баумгартнер — Діоманде (Гоміс, 82), Кардосо (Гардер, 64), Нуса (Фінграф, 90)

Попередження: Тільманн — Баумгартнер, Раум, Банзузі, Гулачі