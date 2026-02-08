Іспанія

Ранній гол Лемара відкрив рахунок для гостей, але Салас подарував нічийний результат на фініші.

У неділю, 8 лютого 2026 року, на стадіоні Естадіо Рамон Санчес Пісхуан у Севільї відбувся перенесений поєдинок 23-го туру Ла Ліги між Севільєю та Жироною. Матч завершився бойовою нічиєю 1:1.

Каталонці відкрили рахунок вже на 2-й хвилині: Тома Лемар красиво пробив у кут воріт господарів, що стало найшвидшим голом у історії клубу. Український вінгер Жирони Віктор Циганков мав шанс подвоїти перевагу на 40-й хвилині, але не реалізував вихід сам на сам із воротарем.

Севілья зуміла врятуватися в компенсований час другого тайму. На 90+2-й хвилині Кіке Салас зрівняв рахунок після грубої помилки аргентинського захисника Жирони Клаудіо Ечеверрі. Гості ще отримали право на пенальті на 90+8-й хвилині, але Крістіан Стуані не зміг переграти голкіпера.

Севілья — Жирона 1:1

Голи: Салас, 90+2 - Лемар, 2

Севілья: Влаходімос — Кармона (Хуанлу, 46), Аспілікуета (Осо, 46), Гудель, Салас, Суасо — Агуме, Пеке (Еджуке, 46), Менді (Соу, 63) — Адамс (Санчес, 74), Мопе

Жирона: Гассаніга — Рінкон Лумбрерас, Рейс, Блінд, Мартін (Стуані, 90) — Мартін (Стуані, 90), Бельтран (Вітсель, 56), Лемар (Франсес, 74) — Циганков, Ванат (Ечеверрі, 46), Хіль (Рока Касальс, 74)

Попередження: Кармона, Аспілікуета, Суасо — Ечеверрі, Гассаніга, Мартін