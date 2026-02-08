Англія

У "Сіті" проблеми з реалізацією.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про поточне становище своєї команди в АПЛ.

«Не зрозумійте мене неправильно, якщо ми не скоротимо відставання в АПЛ – це буде наша вина, ми втрачаємо моменти. Коли ти упускаєш моменти в останній тисячі ігор – моменти у воротарській, біля 11-метрової позначки, виходи віч-на-віч із воротарем... Я б сказав: «Ого, у нас було б більше очок, ми були б ближче [якби забили ці голи]».

Але в АПЛ на найвищому рівні все вирішують деталі. Ми виграли матч на «Бернабеу», але грали набагато гірше, ніж у багатьох останніх матчах в АПЛ. Іноді так буває, треба це ухвалити.

У нас вже немає колишньої стабільності. У рік вимагали останні два чи три місяці у стартовому складі виходили одні й ті самі люди. Якщо й виходили Альварес, Марез, різні центральні захисники, всі знали, що у складі будуть Гюндоган, Родрі, де Брюйне, Бернарду Силва. Але це процес, це не рік требла так склалося, знадобилися роки.

Нині у нас багато змін. Ось чому часом я говорив: «Так, ми могли б грати краще, але в той же час ми, можливо, і не повинні були чекати набагато більшого враховуючи наші проблеми із травмами».

Я не знаю, що станеться найближчими тижнями, найближчий місяць, але, можливо, все могло б скластися гірше. Тому я намагаюся зберігати оптимізм», – сказав Гвардіола.