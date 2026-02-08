Іспанія

Керівництво клубу розглядає зірку Манчестер Сіті як ключову фігуру для посилення складу та балансу в центрі поля.

Мадридський Реал активізував інтерес до опорного півзахисника Манчестер Сіті Родрі та готовий зробити серйозні кроки для його підписання.

За даними джерела, у керівництві Королівського клубу занепокоєні відсутністю яскраво виражених лідерів у складі команди протягом останніх сезонів. У Мадриді вважають, що саме Родрі може стати ключовою фігурою, здатною керувати грою та посилити команду в оборонній фазі.

Сам футболіст разом із Манчестер Сіті планує найближчим часом обговорити можливе продовження контракту, однак іспанець також розглядає варіант повернення до Мадрида, який є його рідним містом.

У поточному сезоні Родрі провів 18 матчів у всіх турнірах і відзначився одним забитим м’ячем. Чинний контракт хавбека з англійським клубом діє до літа 2027 року.

Раніше Реал запропонував контракт захиснику Ліверпуля.