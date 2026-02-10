Україна

Шахтар вимагав мільйон євро та частку від перепродажу, що зірвало угоду.

Нападник Лассіна Траоре був за крок від відходу з донецького Шахтаря під час зимового трансферного вікна, однак перехід у бельгійський Антверпен у підсумку зірвався.

Як повідомляє VoetbalPrimeur, 25-річний форвард із Буркіна-Фасо міг приєднатися до бельгійського клубу на правах вільного агента. За попередніми домовленостями, Шахтар у такому разі отримав би 40% від суми можливого майбутнього перепродажу футболіста, що влаштовувало всі сторони. Траоре навіть прилітав до Бельгії для завершення переходу.

Втім, у останній момент позиція українського клубу змінилася. Донеччани зажадали трансферну компенсацію в розмірі одного мільйона євро, а також відсоток від наступного продажу гравця. Такі умови не влаштували Антверпен, особливо з огляду на те, що контракт Траоре з Шахтарем спливає наприкінці сезону 2025/26. У підсумку переговори були припинені, а трансфер скасований.

Зазначається, що зрив угоди не був пов’язаний із фізичним станом або здоров’ям футболіста. У бельгійському клубі вважали інвестицію в один мільйон євро невиправданою, враховуючи контрактну ситуацію нападника.

Нагадаємо, Лассіна Траоре виступає за Шахтар з літа 2021 року. За цей час він провів 99 матчів у складі "гірників", забив 24 голи та віддав 17 результативних передач. У поточному сезоні форвард майже не грав через травми, взявши участь лише у трьох поєдинках без результативних дій, проте був включений до заявки Шахтаря на плейоф Ліги конференцій.

За інформацією джерела, нині найбільш імовірним сценарієм є те, що Траоре дограє контракт у донецькому клубі та залишить команду влітку на правах вільного агента.