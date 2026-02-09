Англія

Мерсисайдці оцінюють вінгера у 25—30 млн євро, а Ювентус, Рома та Наполі вивчають можливість трансферу.

Ліверпуль може продати крайнього нападника Федеріко К’єзу під час літнього трансферного вікна. Італійський вінгер не зміг повною мірою адаптуватися до англійського футболу, тому клуб розглядає варіант із його відходом.

За інформацією джерела, мерсисайдці готові відпустити 28-річного футболіста за суму в межах 25–30 мільйонів євро. Ювентус уже працює над можливим поверненням гравця, а Рома та Наполі також уважно стежать за ситуацією з чемпіоном Європи.

У поточному сезоні К’єза провів 24 матчі у всіх турнірах, відзначившись трьома голами та трьома результативними передачами. Загальний ігровий час вінгера склав 392 хвилини. Його чинний контракт із Ліверпулем розрахований до літа 2028 року.

