🔸 Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж гелікоптера Мі-24 11 окремої бригади армійської авіації "Херсон"

🔸 Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав змінити підхід до мобілізаційного процесу на тлі збільшення кількості скарг на ТЦК та СП

🔸 Зеленський підписав закон щодо соціального захисту для іноземних добровольців, які служать у лавах ЗСУ

🔸 Сили оборони зачистили від росіян Чугунівку на Харківщині та встановили в селищі державний прапор

Підбірка новин: hromadske

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників у районах Степногірська та Малих Щербаків.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 17 атак окупантів: у районі Гуляйполя та в бік Злагоди, Добропілля, Залізничного, Зеленого, Загірного та Святопетрівки. Також ворог завдавав авіаударів поблизу Гуляйпільського, Діброви, Чарівного та Воздвижівки.

На Олександрівському напрямку, за уточненою інформацією, українські підрозділи зупинили дві атаки окупантів у районі Іванівки.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 57 окупантів та 35 поранено; знищено та пошкоджено по 6 одиниць автомобільної техніки. Уражено 19 укриттів особового складу та знищено гармату ворога.

На Покровському напрямку ворог здійснив 36 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Софіївка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопідгородне, Новопавлівка, Іванівка, Філія та Дачне.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 12 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Степанівка, Іллінівка та Новопавлівка. Одна атака триває.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили 12 спроб окупантів просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Озерного, Дронівки, Закітного та Платонівки.

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили п’ять атак окупантів у районах Ставків, Дробишевого та Новоселівки.

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у районах Піщаного та Довгенького. Одне боєзіткнення триває.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районі населених пунктів Приліпка, Зелене та Вовчанськ.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні відбулось одне боєзіткнення, ворог здійснив 54 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 2 ракети, 43 авіаційних ударів, скинув 113 керованих авіабомб. Крім того, застосував 4034 дрони-камікадзе та здійснив 2089 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Загалом від початку цієї доби відбулося 159 бойових зіткнень. Сили оборони зупиняють російських окупантів, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження по всій лінії фронту.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Бажаю здоров’я!

Коротко про сьогоднішній день. Енергетика – це головне завдання, цілком зрозуміло для всіх у державі. В усіх регіонах багато сил задіяно, ми ще збільшуємо сили – збільшуємо кількість бригад, також програми підтримки для людей, для підприємців.

Ми говорили сьогодні з Прем’єр-міністром України Юлією Свириденко. Уряд зробить більш доступними закупівлі нового обладнання для багатоквартирних будинків, щоб ОСББ могли купувати більше генераторів та іншої техніки, яка так потрібна в умовах дефіциту електрики.

Урядовці розширять і програму підтримки власників приватних будинків для автономного живлення. Це дві фактично нові програми, і найближчим часом урядовці повинні представити всі деталі програм суспільству.

Щодо вже наявних програм були сьогодні теж звіти. Активно надходять заявки від ФОПів на виплати, які допомагають утримувати й ремонтувати генератори, – вже майже 20 тисяч таких заявок.

Програма кредитів під нуль відсотків на купівлю генераторів вийшла вже на пів мільярда гривень і буде збільшуватися надалі – кошти в програмі є.

Сьогодні ж доручив додатково збільшити програму пакунків тепла – щоб 40 тисяч пакунків було на тижні, і далі програма працюватиме. Я дякую Нафтогазу за допомогу із цією програмою.

Хочу теж відзначити Укрзалізницю – усіх фахівців Укрзалізниці. Надзвичайно складно. Зараз фактично щодня – російські удари по нашій логістиці, по об’єктах, які працюють на залізницю, по рухомому складу.

На багатьох напрямках небезпечно, але наша залізниця продовжує працювати.

Дякую за реальну ефективність рятувальникам ДСНС України, які щодня працюють на об’єктах енергетики, на гасінні пожеж, щодня допомагають людям і громадам пройти цей складний час.

Результати кожного, хто задіяний зараз у ліквідації наслідків ударів, у відновленні, – це робота на всю Україну, на силу нашої держави й на здатність українців вистояти і цією зимою, та загалом у війні.

Була розмова з міністром оборони України, з нашими дипломатами, з учасниками переговорної групи. Від усіх у нашій державі треба більше активності, щоб зараз, у лютому, не було жодного пустого дня посилення України й для нашої можливості закінчити війну достойно та надійно.

Важливий результат є зараз зі старлінками – дякую міністру оборони, одна з вагомих змін. Маємо доопрацювати також усі питання щодо забезпечення армії – це стосується передбачуваного й достатнього постачання дронів та інших засобів у війська.

На тижні будуть значні міжнародні заходи – оборонні, безпекові. У Європі наша позиція буде представлена достатньо, і так само з Америкою.

Фактично кожен день зараз наша переговорна група працює щодо тих документів, щодо тих пропозицій, які можуть дати результат на наступних зустрічах.

І головне, щоб партнери були налаштовані так само, як і ми в Україні: мир потрібен, і надійні гарантії безпеки – це єдина реальна основа для того, щоб мир був і щоб росіяни не зламали домовленості тим чи іншим ударом, тією чи іншою своєю гібридною операцією.

Зараз не залишилось у Європі країн, які ще не знають, що таке російське втручання і які російські операції по дестабілізації можуть бути.

Всі бачать і те, що роблять російські вбивці, російські ракети, російські дрони. Захист від цього й гарантування безпеки мають бути відчутними та підготувати основу для тривалого миру.

Документи по гарантіях готові. Безпеці немає альтернативи. Миру немає альтернативи. Відновленню нашої держави немає альтернативи.

Дякую всім у світі, хто допомагає! Дякую за кожну дію на підтримку життя і людей зараз.

Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!