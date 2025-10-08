Бразильський захисник подолав складний період травм.
Едер Мілітао, Getty Images
08 жовтня 2025, 15:12
Захисник мадридського Реала Едер Мілітао зізнався, що серйозно замислювався про завершення кар’єри.
"Після другої травми коліна я багато розмірковував. Розглядав можливість покинути футбол, але завдяки підтримці дружини, доньки та партнерів по команді я сьогодні тут і добре граю. Це були непрості два роки з двома серйозними травмами", — цитує слова Мілітао Diario AS.
У поточному сезоні 27-річний бразилець провів сім матчів у всіх турнірах і відзначився одним голом. Його чинний контракт із "вершковими" діє до середини 2028 року.
За даними Transfermarkt, ринкова вартість гравця становить 30 мільйонів євро.
