Бразильський захисник подолав складний період травм.

Захисник мадридського Реала Едер Мілітао зізнався, що серйозно замислювався про завершення кар’єри.

"Після другої травми коліна я багато розмірковував. Розглядав можливість покинути футбол, але завдяки підтримці дружини, доньки та партнерів по команді я сьогодні тут і добре граю. Це були непрості два роки з двома серйозними травмами", — цитує слова Мілітао Diario AS.

У поточному сезоні 27-річний бразилець провів сім матчів у всіх турнірах і відзначився одним голом. Його чинний контракт із "вершковими" діє до середини 2028 року.

За даними Transfermarkt, ринкова вартість гравця становить 30 мільйонів євро.

