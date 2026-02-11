Іспанія

Німецький оборонець може повернутися до Англії на тлі невизначеності з контрактом у Реалі.

За інформацією TEAMtalk, інтерес до Антоніо Рюдігера проявляє лондонський Тоттенгем, який розглядає німця як потенційну заміну Крістіану Ромеро. Аргентинський центрбек нібито налаштований залишити шпор, тож клуб із Північного Лондона вже почав шукати варіанти для підсилення захисту.

Контракт 32-річного Рюдігера з Реалом спливає наприкінці сезону-2025/26. При цьому жодних конкретних новин щодо пролонгації угоди поки немає, що може відкрити двері для переговорів із зацікавленими сторонами.

Німець добре знайомий з англійським футболом. Із 2017 по 2022 рік він виступав за Челсі, провівши 203 матчі, після чого перебрався до Мадрида на правах вільного агента.

У складі вершкових Рюдігер відіграв уже 165 поєдинків, забив 7 голів та віддав 4 результативні передачі. Разом із Реалом він виграв 8 трофеїв, зокрема Лігу чемпіонів у сезоні-2023/24.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мадридці заблокували можливий перехід Франа Гарсії до АПЛ, однак у випадку з Рюдігером ситуація може виявитися значно складнішою.