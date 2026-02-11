Португалія

Голкіпер Бенфіки розповів про свій фантастичний м’яч.

Гол українського воротаря лісабонської Бенфіки Анатолія Трубіна у ворота мадридського Реала в заключному турі Ліги чемпіонів УЄФА (4:2), який вивів "орлів" до раунду плей-оф, і досі не дає спокою європейській футбольній спільноті.

У останньому інтерв’ю голкіпер національної збірної України поділився враженнями від цієї події.

"Це було неймовірне відчуття та особливий момент, бо я ніколи раніше такого не робив. Це завжди залишиться в моїй пам'яті.

Хоча насправді, нічого не змінилось у моєму житті після цього. Окрім того, що люди на вулиці казали мені, що я забив класний гол. І це трохи дивно, бо ти постійно наполегливо працюєш, щоб захистити ворота, але всі пам'ятатимуть, що я забив гол.

Мої товариші по команді також продовжують нагадувати мені про цей гол. Вони казали мені: "Давай ти заб’єш ще один такий!".

Моурінью? Він нічого мені не сказав. Це була гра, яка зробила всіх нас щасливими. Він просто подивився на мене, потиснув мені руку та поклав руки на голову.

Війна дуже вплинула на мене. Я поїхав із України чотири роки тому, і зараз моя родина може інколи приїжджати, щоб побачитись зі мною. Важко не бачитись із ними, не мати можливості повернутись до свого дому в Києві, і я навіть не пам’ятаю, коли востаннє був у Донецьку.

Мені дуже важко, тому що я справді люблю Україну, усі міста. Я провів там дуже особливі моменти, і в мене є прекрасні спогади про це з дружиною, а також про мою кар’єру. Сумно не мати можливості туди повернутись", — заявив український виконавець.

Нагадаємо, що в попередньому раунду плей-оф Ліги чемпіонів лісабонська Бенфіка знову зустрінеться з мадридським Реалом.