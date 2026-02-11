Італія

Голкіпер Тоттенгема приваблює італійські клуби.

Інтер визначив Гульєльмо Вікаріо головною ціллю на заміну Янна Зоммера, але до гонки за досвідченого італійського голкіпера долучився і Ювентус. Вікаріо, який нині виступає за Тоттенгем, має великий досвід у Серії А і може повернутися на півострів наступного літа.

За даними Gazzetta, Інтер готовий витратити значні кошти на трансфер, проте Тоттенгем очікує не менше 25 мільйонів євро. Це робить угоду непростою, але клуби готові вести переговори, щоб забезпечити підписання воротаря для наступного сезону.

Ювентус розглядає варіант придбання, оскільки Маттіа Перін може піти, а Мікеле Ді Грегоріо вже не вважається незамінним. Вікаріо цього сезону провів 36 матчів і 13 разів зберіг ворота на нуль, а у збірній Італії він другий після Джанлуїджі Доннарумми.

Нагадаємо, Томас Франк більше не є головним тренером Тоттенгем. Про це офіційно повідомила пресслужба клубу.