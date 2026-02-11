Франція

Головний тренер парижан розраховує на грузинського вінгера у боротьбі за головні трофеї сезону.

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке поділився думками про гру вінгера команди Хвічі Кварацхелії, який нещодавно повернувся після пошкодження.

"Я дуже задоволений Хвічею Кварацхелією і його одужанням. Він ключовий гравець для нас. ПСЖ хотів ретельно продумати його повернення, оскільки керівництво клубу вважає, що Квара зіграє ключову роль у другій половині сезону… Це ключ до того, щоб знову поборотися за головні титули", — наводить слова Енріке інсайдер Фабріціо Романо.

У поточному сезоні 24-річний гравець взяв участь у 28 матчах у всіх турнірах, забив вісім м'ячів і зробив шість результативних передач.

Після 21 туру ПСЖ впевнено лідирує в чемпіонаті Франції, набравши 51 очко.

Раніше Луїс Енріке високо оцінив роботу Де Дзербі після розгрому Марселя.