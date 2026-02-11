Італія

Півзахисник Аталанти став однією з головних трансферних цілей туринців на літо.

Туринський Ювентус визначився з одним із пріоритетів на літнє трансферне вікно — клуб націлився на півзахисника Аталанти Едерсона. Про це повідомляє Tuttosport.

Контракт 26-річного бразильця з бергамасками чинний до червня 2027 року, однак, за інформацією джерела, хавбек не має наміру продовжувати угоду. У зв’язку з цим Аталанта готова розглянути продаж гравця вже після завершення сезону. Орієнтовна сума трансферу становить 40 мільйонів євро.

Едерсон є ключовою фігурою у складі команди з Бергамо, проте влітку він фактично вступить у вирішальну фазу контракту. Саме тому клуб не планує затягувати з рішенням щодо його майбутнього.

Окрім Ювентуса, інтерес до бразильця проявляє Атлетіко Мадрид, який уже має досвід перемовин з Аталантою після трансферу Адемоли Лукмана.