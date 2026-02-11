Іспанія

Іспанські гранди прагнуть підписати Крістіана Ромеро з Тоттенгема у літнє трансферне вікно.

Центральний захисник збірної Аргентини та лондонського Тоттенгем Крістіан Ромеро може продовжити кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляють журналісти видання Mundo Deportivo.

За відомостями джерела, у послугах 27-річного футболіста серйозно зацікавлений мадридський Реал, який може зробити спробу придбати гравця влітку.

Окрім "вершкових", інтерес до Ромеро проявляють каталонська Барселона та мадридський Атлетіко.

Крістіан виступає за лондонську команду з серпня 2022 року, а його трудова угода розрахована до середини 2029 року. Ринкова вартість аргентинця оцінюється у 60 мільйонів євро.