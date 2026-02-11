Україна

Президент клубу подякував уболівальникам і пообіцяв повну відкритість та трансляції всіх матчів.

Президент Динамо Київ Ігор Суркіс звернувся до вболівальників клубу та оголосив про відновлення прямих трансляцій контрольних матчів команди на зимових зборах у Туреччині.

У своєму зверненні очільник клубу подякував фанатам за підтримку та наголосив на важливості єдності у складний для країни час.

"Насамперед щиро дякую кожному вболівальнику! Ви – справжня гордість і цінність нашого клубу. Динамо в чемпіонаті, в усіх турнірах і навіть на зборах завжди працює для вас і заради вас.

Ми добре знаємо, що особливо зараз, коли ворог намагається залишити нас без світла й тепла, він ніколи не зможе відібрати в нас наші мрії та цінності, серед яких – любов до футболу.

Тому ми транслюватимемо всі наші матчі, надаватимемо максимум новин про клуб і улюблених гравців для наших уболівальників.

Сила Динамо завжди була в єдності клубу та вболівальників. Разом ми маємо йти до перемог – заради наших друзів, яких ми втратили через війну, заради майбутніх досягнень і, передусім, перемоги України! Слава Україні!" – зазначив Суркіс.

Таким чином, клуб скасував попереднє рішення щодо відсутності прямих трансляцій спарингів. Найближчі контрольні поєдинки підопічні Ігоря Костюка проведуть 14 лютого проти Зімбру та РФШ.