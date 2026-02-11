Італія

Французький нападник Мілан озвучив завдання "россонері" на поточний сезон.

Форвард Мілана Крістофер Нкунку стверджує, що головною ціллю клубу наразі не є перемога в чемпіонаті, а потрапляння до зони Ліги чемпіонів. Для італійської Серії А це означає фініш у першій четвірці найкращих команд.

"Наша мета — це фінішувати в першій четвірці. Це офіційна мета. Ми йдемо до неї не поспішаючи, матч за матчем.

Незабаром на нас чекає дербі. Це буде особлива зустріч", — сказав Нкунку.

Нагадаємо, що Нкунку перейшов до Мілана із Челсі влітку минулого року.

