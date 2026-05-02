Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Арсенал — Фулгем 3:0
Голи: Йокерес, 9, 45+4, Сака, 40,

Арсенал: Рая — Вайт (Москера, 83), Саліба, Габріел, Калафіорі — Райс (Субіменді, 64), Льюїс-Скеллі — Сака (Мадуеке, 46), Езе (Доуман, 77), Троссар — Йокерес (Жезус, 64).

Фулгем: Лено — Кастань, Андерсен, Бессі, Робінсон — Лукич, Рід (Керні, 63) — Вілсон (Бобб, 64), Сміт-Роу (Кусі-Асаре, 78), Чуквезе (Кінг, 63) — Хіменес (Муніз, 73).

Попередження: Лукич