НЕДІЛЯ, 3 ТРАВНЯ, 17:30 ▪️ ОЛД ТРАФФОРД, МАНЧЕСТЕР ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДАРРЕН ІНГЛЕНД ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Манчестер Юнайтед під керівництвом Майкла Карріка переживає один із найкращих відрізків сезону. Перемога над Брентфордом (2:1) стала черговим доказом того, що команда навчилася вигравати навіть неідеальні матчі. Після приходу Карріка манкуніанці набрали більше очок, ніж будь-хто інший у лізі, а домашній Олд Траффорд знову став фортецею — шість перемог у семи останніх поєдинках.

Окремо варто відзначити форму Бруну Фернандеша: португалець набрав фантастичний хід і вже має 19 результативних передач у сезоні, перебуваючи за крок від повторення історичного рекорду АПЛ за асистами. Водночас у складі господарів є кадрові питання: не зіграє дискваліфікований Лісандро Мартінес, під питанням Люк Шоу, а Маттейс де Лігт навряд чи встигне відновитися. Проте повернення Куньї додає варіативності в атаці, а неймовірна форма Каземіро — бажання фанатам МЮ, щоб бразилець нікуди не йшов влітку.

Ліверпуль підходить до дербі з неоднозначним бекграундом. З одного боку — серія з трьох перемог у чемпіонаті, яка дозволила піднятися впритул до топ-3. З іншого — серйозні кадрові втрати, що створюють додатковий тиск на команду Арне Слота. Можлива відсутність Мохамеда Салаха через травму може стати ключовим фактором, адже єгиптянин традиційно був головною загрозою для Юнайтед. Так, в своєму фінальному сезоні у таборі "червоних" єгиптянин на спаді, але команда поки не навчилася остаточно жити без нього.

Попри проблеми, мерсисайдці демонструють характер і вміють добиватися результату. Особливу увагу варто звернути на Александера Ісака, який набирає форму і вже відзначився в попередньому турі. Водночас статистика виїзних матчів проти топ-команд не на користь Ліверпуля — лише чотири перемоги у 23 поєдинках проти суперників із верхньої половини таблиці.

Очікується напружене й емоційне протистояння, де вирішальними можуть стати деталі — індивідуальна майстерність, реалізація моментів і тактична гнучкість. Манчестер Юнайтед виглядає стабільніше та має перевагу домашнього поля, але Ліверпуль уже не раз доводив, що здатен кусатися навіть у найскладніших умовах. Цілком імовірно, що доля матчу вирішиться в одному епізоді.