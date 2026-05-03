Команда Майкла Карріка провела відмінний перший тайм, але в другому вирішила пограти на нервах Олд Траффорд.
03 травня 2026, 19:28
Манчестер Юнайтед — Ліверпуль 3:2
Голи: Кунья, 6, Шешко, 14, Мейну, 77 — Собослаї, 47, Гакпо, 56
Манчестер Юнайтед: Ламменс — Далот, Магвайр, Гевен, Шоу — Каземіро, Мейну — Мбемо (Доргу, 75), Б. Фернандеш (Йоро, 90+5), Кунья (Зіркзе, 87) — Шешко (Діалло, 46).
Ліверпуль: Вудман — Джонс, Конате (К'єза, 88), ван Дейк, Робертсон (Керкез, 59) — Гравенберх, Мак Аллістер — Фрімпонг (Нгумоа, 75), Собослаї, Вірц — Гакпо.
Попередження: Шоу, Фернандеш — Джонс, Гакпо