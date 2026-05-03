Манчестер Юнайтед — Ліверпуль 3:2
Голи: Кунья, 6, Шешко, 14, Мейну, 77 — Собослаї, 47, Гакпо, 56

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Далот, Магвайр, Гевен, Шоу — Каземіро, Мейну — Мбемо (Доргу, 75), Б. Фернандеш (Йоро, 90+5), Кунья (Зіркзе, 87) — Шешко (Діалло, 46).

Ліверпуль: Вудман — Джонс, Конате (К'єза, 88), ван Дейк, Робертсон (Керкез, 59) — Гравенберх, Мак Аллістер — Фрімпонг (Нгумоа, 75), Собослаї, Вірц — Гакпо.

Попередження: Шоу, Фернандеш — Джонс, Гакпо  