Манчестер Юнайтед у рамках 35-го туру АПЛ-2025/26 дотиснув Ліверпуль у Північно-західному дербі й пробився до Ліги чемпіонів.

Ще на початку протистояння господарі поля двічі уразили ворота мерсисайдців. Голами відзначилися Матеус Кунья й Беньямін Шешко. По перерві гості, а саме Домінік Собослаї і Коді Гакпо, відповіли манкуніанцям своїми результативними ударами. Підсумковий результат на табло встановив Коббі Мейну.

В АПЛ Манчестер Юнайтед іде третім із 64-ма очками, а Ліверпуль має 58 залікових балів і перебуває на четвертій сходинці, випереджаючи Астон Віллу за додатковими показниками (різниця голів). Клуб із Бірмінгема сьогодні ж прийматиме Тоттенгем.

У суботу, 9 травня, команда Майкла Карріка гостюватиме в Сандерленда, тоді як колектив Арне Слота прийматиме Челсі.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Манчестер Юнайтед — Ліверпуль у рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги-2025/26:

Манчестер Юнайтед — Ліверпуль 3:2

Голи: Кунья, 6, Шешко, 14, Мейну, 77 — Собослаї, 47, Гакпо, 56

Манчестер Юнайтед: Ламменс — Далот, Магвайр, Гевен, Шоу — Каземіро, Мейну — Мбемо (Доргу, 75), Б. Фернандеш (Йоро, 90+5), Кунья (Зіркзе, 87) — Шешко (Діалло, 46).

Ліверпуль: Вудман — Джонс, Конате (К'єза, 88), ван Дейк, Робертсон (Керкез, 59) — Гравенберх, Мак Аллістер — Фрімпонг (Нгумоа, 75), Собослаї, Вірц — Гакпо.



Попередження: Шоу, Фернандеш — Джонс, Гакпо