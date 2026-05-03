Англія

Англійський спеціаліст не затримався на посаді керманича "шершнів".

Едвард Стілл залишив посаду головного тренера Вотфорда, передає офіційний сайт клубу.

"Шершні" призначили 35-річного англійця своїм керманичем у лютому 2026 року. Під його керівництвом клуб провів 15 матчів (3В, 4Н, 8П; 14:29).

На чолі з Едвардом "шершні" вперше з травня 2022 року зазнали п'яти поспіль поразок. Вотфорд завершив поточну кампанію Чемпіоншипу на 16-й сходинці, що для клубу є найгіршим із сезону-2004/05 результатом.

Нагадаємо, до АПЛ удалося повернутися Іпсвіч Таун і Ковентрі Сіті, тоді як у плейоф за підвищення боротимуться Міллволл, Саутгемптон, Мідлсбро і Халл Сіті.