Підопічні Мауро Лустрінеллі святкують свій вихід до Ліги чемпіонів.

Тун ще до завершення 35-го з 38-ми турів виграв чемпіонат Швейцарії.

"Золото" підопічним Мауро Лустрінеллі принесла осічка переслідувачів. Клуб став чемпіоном у першому ж сезоні після підвищення з другого за статусом дивізіону країни в якості його переможця.

Виграти чемпіонат Швейцарії Туну вдалося вперше в історії, тоді як у сезоні-2004/05 він фінішував другим. Також на рахунку клубу кілька невдач у фіналах Кубка країни (сезони-1954/55 і 2018/19).

Колектив Лустрінеллі отримав право зіграти в Лізі чемпіонів. Стартує він із другого кваліфікаційного раунду.