Господарі поля тільки одним голом відповіли на два у виконанні гостей.

У рамках 32-го туру німецької Бундесліги-2025/26 Санкт-Паулі приймав Майнц на Міллернтор-Штадіон.

Гості сформували комфортну для себе перевагу ще за підсумками першого тайму завдяки голам Філліпа Тіца й Філліппа Мвене. Перехопити ініціативу й відновити паритет у другій половині дуелі господарям поля не вдалося. Ближче до завершення основного часу Абдулає Сессай поставив у поєдинку крапку.

У Бундеслізі Майнц іде 10-м із 37-ма очками, а Санкт-Паулі має 26 залікових балів і перебуває на 16-й сходинці (зона плей-оф за виживання). У суботу, 9 травня, команда Александера Блессіна гостюватиме в РБ Лейпциг, тоді як колектив Урса Фішера прийматиме Уніон Берлін у неділю.

Санкт-Паулі — Майнц 1:2

Голи: Сессай, 87 — Тіц, 6, Мвене, 40

Санкт-Паулі: Васіль — Андо, Валь, Метс — Пирка, Ірвін (Кнутсен Расмуссен, 84), Сміт (Хара, 65), Рітцка (Дзвігала, 46) — Сінані (Меткалф, 46), Фудзіта — Унтонджі (Сессай, 65)

Майнц: Батц — да Кошта, Пош, Потульські (Кор, 76) — Відмер (Касі, 77), Небель, Сано, Амірі (Мелоні, 84), Мвене — Бекер (Зіб, 72), Тіц (Вайпер, 84)

Попередження: Метс, Меткалф, Сессай — Батц