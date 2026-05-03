Англія

Легендарному тренеру стало зле на Олд Траффорд, ситуація не є критичною.

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед сер Алекс Фергюсон був госпіталізований після погіршення самопочуття на стадіоні Олд Траффорд перед матчем 35-го туру АПЛ проти Ліверпуля. Про це повідомляє BBC.

За інформацією джерела, 84-річному шотландцю стало зле незадовго до початку поєдинку, після чого його доставили до лікарні каретою швидкої допомоги. Водночас підкреслюється, що це був запобіжний захід, а не надзвичайна ситуація.

Представники клубу налаштовані оптимістично та очікують, що Фергюсон найближчим часом зможе повернутися додому. Інцидент викликав занепокоєння серед уболівальників і присутніх на стадіоні, які одразу почали висловлювати підтримку легендарному фахівцю.

Сер Алекс Фергюсон є однією з найвизначніших постатей в історії світового футболу, провівши понад два десятиліття на чолі Манчестер Юнайтед і здобувши численні трофеї разом із клубом.