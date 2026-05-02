Голлівудський співвласник валлійського клубу відреагував на драматичну втрату шансів поборотися за вихід до Англійської Прем'єр-ліги в останньому турі.

Казка Рексема про вихід до еліти англійського футболу ставиться на паузу. Співвласник клубу, голлівудський актор Раян Рейнольдс, не приховував змішаних почуттів після драматичної розв'язки регулярного сезону Чемпіоншипу, в якому його команді не вистачило лише двох очок для потрапляння у зону плейоф.

Свою реакцію зірковий власник опублікував у соціальній мережі X, зробивши акцент на гордості за пройдений шлях, незважаючи на гіркоту локальної невдачі.

Я повністю розчарований сьогоднішнім результатом, але неймовірно пишаюся нашим сезоном. Ми пройшли довгий шлях за п'ять років, і це був найкращий результат за нашу понад 150-річну історію. Ще є над чим працювати. Але зараз у нас є так багато причин пишатися, червоні", — написав Рейнольдс.

Приводом для такого емоційного підсумку стала прикра нічия (2:2) у вирішальному матчі проти Мідлсбро. Валлійці розпочинали останній тур на шостому місці, яке давало право грати у плейоф за вихід до АПЛ. Проте втрата очок дозволила конкурентам з «Галл Сіті» обійти команду Рейнольдса в турнірній таблиці.

Ситуацію загострив і той факт, що вирішальний гол Галла у паралельній грі був забитий із ймовірного офсайду, який не змогли скасувати через відсутність системи VAR. Рейнольдс та його партнер Роб Макелгенні придбали клуб, коли той ще животів у п'ятому дивізіоні.

З того часу Рексем видав безпрецедентну серію з трьох підвищень у класі поспіль. І хоча зробити четвертий крок з першої спроби не вийшло, Рейнольдс має рацію щодо історичності моменту: підсумкове сьоме місце у Чемпіоншипі офіційно стало найкращим результатом клубу, перевершивши рекорд сезону 1978/79.

Поділяє настрій власника і головний тренер Філ Паркінсон. Фахівець запевнив, що після якісної спільної передсезонної підготовки та точкового підсилення, наступного року команда Рейнольдса повернеться ще сильнішою, щоб остаточно втілити мрію про Прем'єр-лігу в реальність.