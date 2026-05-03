Головний тренер Ньюкасл Юнайтед Едді Гау, ймовірно, продовжить роботу з командою і в наступному сезоні.

Як повідомляє The Athletic, керівництво клубу та власники налаштовані зберегти 48-річного фахівця на посаді.

За інформацією джерела, нещодавні переговори між сторонами пройшли у позитивному ключі. У зустрічах також брали участь представники суверенного фонду Саудівської Аравії, який є основним власником клубу.

Попри те, що нинішня кампанія визнана не надто вдалою, сторони дійшли спільного бачення щодо подальшого розвитку команди.

Сам Гау також зацікавлений у продовженні роботи на Сент-Джеймс Парк. Раніше під його керівництвом Ньюкасл Юнайтед демонстрував помітний прогрес, зокрема здобув путівку до Ліги чемпіонів та виграв Кубок англійської ліги — перший значущий трофей клубу за 70 років.

Нинішній сезон складається для "сорок" менш успішно: команда посідає 13-те місце в турнірній таблиці АПЛ і завершила виступи в Лізі чемпіонів на стадії 1/8 фіналу. Попри це, керівництво клубу зберігає довіру до тренера і розраховує на стабільність у майбутньому.