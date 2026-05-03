Боротьба за єврокубкові місця в іспанській Ла Лізі продовжується.

Райо Вальєкано здобув виїзну перемогу над Хетафе у матчі 34-го туру іспанської Ла Ліги — 2:0. Команда Іньїго Переса зробила вагомий крок у боротьбі за місця в єврокубках, перегравши суперника у принциповому мадридському дербі.

Рахунок у зустрічі було відкрито на 38-й хвилині. Серхіо Камельйо скористався швидкою контратакою та точним ударом з-за меж штрафного майданчика відправив м’яч у нижній кут воріт Давіда Сорії. Хетафе відповів кількома нагодами, зокрема Луїс Васкес влучив у штангу, однак зрівняти рахунок до перерви господарям не вдалося.

У другому таймі команда Хетафе отримала чудовий шанс повернутися у гру, коли арбітр призначив пенальті за фол Аугусто Батальї. Проте Мауро Арамбаррі не зміг переграти воротаря гостей — Баталья парирував удар і зберіг перевагу своєї команди.

Ключовий момент стався на 74-й хвилині, коли Ренді Нтека, який щойно з’явився на полі, ефектним дальнім ударом подвоїв перевагу Райо Вальєкано. Після цього гості впевнено контролювали хід зустрічі та не дозволили супернику створити реальну загрозу своїм воротам.

Хетафе — Райо Вальєкано 0:2

Голи: Камельйо, 38, Нтека, 74

Хетафе: Сорія — Феменія (Ріко, 46), Абкар, Дуарте, Іглесіас, Давінчі (Камара, 46) — Лісо (Санкріс, 46), Мілья (Муньйос, 79), Арамбаррі, Сатріано — Васкес (Майораль, 79)

Райо Вальєкано: Баталья — Балліу, Лежен, Менді, Вертрауд — Камельйо (Нтека, 70), Сісс, Гумбау (Валентін, 90) — де Фрутос (Чаваррія, 68), Алемао (Лопес, 68), Еспіно (Раціу, 68)

Попередження: Дуарте, Васкес, Абкар — Алемао, Сісс, Баталья, Менді, Нтека