Англія

Головний тренер Арсенала вважає, що розгромна перемога над Фулгемом та повернення лідера команди надали канонірам ідеальний імпульс перед найважливішим матчем єврокубків.

Лондонський Арсенал продовжує боротьбу за довгоочікувані трофеї. У суботу команда Мікеля Артети здобула переконливу перемогу над Фулгемом з рахунком 3:0, збільшивши свій відрив від Манчестер Сіті на вершині Прем'єр-ліги до шести очок (щоправда, маючи на два зіграні матчі більше). Дубль Віктора Дьокереса та гол Букайо Саки забезпечили результат ще до перерви.

Проте головною темою післяматчевого спілкування Мікеля Артети з пресою став не стільки рахунок, скільки психологічний стан команди та феноменальне повернення Букайо Саки напередодні вирішальних битв сезону.

В останні тижні «Арсенал» відчував величезний тиск у чемпіонській гонці, адже клуб прагне виграти АПЛ вперше за 22 роки. До того ж Сака мав проблеми з ахілловим сухожиллям і вперше вийшов у стартовому складі з моменту березневої поразки від Сіті у фіналі Кубка Карабао.

Повернення вінгера вийшло тріумфальним: гол на 40-й хвилині та результативна передача надихнули команду на гру, яку Артета назвав одними з найкращих перших 45 хвилин сезону. Через обережність лідера атаки замінили в перерві, але тренер не стримував емоцій:

"Сьогодні він почувався розслабленим, і я думаю, що у нас знову був той Букайо, якого ми знаємо. Він, безумовно, змінив ситуацію. Він зробив дві дії, які вирішили хід гри, і ми знаємо, на що він здатний", – підкреслив іспанський фахівець.

Артета акцентував увагу на тому, що Сака набрав форму в найкритичніший відрізок футбольного року:

"Він повернувся у найважливіший період сезону, і тепер він свіжий, його розум свіжий, його голод на найвищому рівні. Я думаю, що йому потрібна була така гра, щоб вплинути на команду", — наголосив тренер.

Суботній успіх має не лише турнірне, а й величезне психологічне значення для канонірів. Вже у вівторок на Арсенал чекає матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетіко (перша гра завершилася нічиєю 1:1).

Клуб перебуває за крок до того, щоб вперше у своїй історії виграти найпрестижніший клубний турнір Європи. За словами Артети, впевнена перемога та три забиті м'ячі в першому таймі додали команді необхідної віри у власні сили:

"Саме цього ми зараз і хочемо — використати цей імпульс, енергію, віру до вівторка. Нам це точно знадобиться. Коли я дивлюся на атмосферу в роздягальні, я думаю, що імпульс рухається в правильному напрямку", — зауважив керманич.

Наставник лондонців також підсумував стратегічну важливість розгрому Фулхема, назвавши гру ключовою для подальшого просування:

"Це була вирішальна гра. Ми знаємо важливість перемоги, те, як ми її здобули, і покращили різницю м'ячів у Прем'єр-лізі. Ця гра мала принести багато енергії перед наступним матчем. Тепер у вівторок перед нашими вболівальниками відбудеться одна з найбільших ігор в історії цього стадіону, безперечно, і ми спробуємо зробити так, щоб це сталося", — резюмував Мікель.