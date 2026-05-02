Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, який відбувся 2 травня 2026 року.

Лондонський Арсенал упевнено обіграв Фулгем на Емірейтс у матчі Прем’єр-ліги, здобувши перемогу з рахунком 3:0 ще до перерви.

Господарі повністю домінували у першому таймі. Спочатку Букайо Сака асистував Віктору Дьєкерешу, а згодом уже сам відзначився точним ударом у ближній кут, подвоївши перевагу команди. Наприкінці першої половини матчу Дьєкереш оформив дубль, потужно пробивши головою.

У другому таймі Арсенал продовжив контролювати гру та міг довести рахунок до ще більш розгромного, однак Ріккардо Калафьорі влучив у перекладину. Фулгем так і не зумів створити серйозної загрози та завершив матч без забитих м’ячів.

Завдяки цій перемозі Арсенал відірвався від Манчестер Сіті на шість очок, хоча конкурент має ще два матчі в запасі. Фулгем залишається на десятому місці в таблиці.

Арсенал — Фулгем 3:0

Голи: Йокерес, 9, 45+4, Сака, 40,

Арсенал: Рая — Вайт (Москера, 83), Саліба, Габріел, Калафіорі — Райс (Субіменді, 64), Льюїс-Скеллі — Сака (Мадуеке, 46), Езе (Доуман, 77), Троссар — Йокерес (Жезус, 64).

Фулгем: Лено — Кастань, Андерсен, Бессі, Робінсон — Лукич, Рід (Керні, 63) — Вілсон (Бобб, 64), Сміт-Роу (Кусі-Асаре, 78), Чуквезе (Кінг, 63) — Хіменес (Муніз, 73).



Попередження: Лукич



