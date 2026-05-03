Україна: Перша ліга

У рамках 26-го туру української Першої ліги-2025/26 у неділю, 3 травня, відбулися три протистояння.

У Петровому Інгулець у вольовому стилі здолав Пробій. Гості пішли на перерву з перевагою в один гол, але господарі поля відповіли трьома своїми в другій половині дуелі.

Інгулець — Пробій 3:1

Голи: Бенедюк, 48, Тузенко, 72, Касімов, 79 — Калин, 44

На Київщині Ворскла мінімально поступилася Лівому Берегу. Долю поєдинку визначив результативний удар "джокера" Назара Волошина.

Ворскла — Лівий Берег 0:1

Гол: Волошин, 62

В Одесі Чорноморець із дублем Владислава Герича розібрався з Прикарпаттям, реабілітувавшись за розгромну виїзну поразку від Вікторії (0:4).

Чорноморець — Прикарпаття 3:0

Голи: Герич, 44, 55, Хома, 48

Через повітряну тривогу матч Металург — Вікторія перенесли на завтра, 4 травня. Розпочнеться він об 11:00.