Завершилися три поєдинки чергового туру другого за статусом дивізіону України.
03 травня 2026, 19:07
У рамках 26-го туру української Першої ліги-2025/26 у неділю, 3 травня, відбулися три протистояння.
У Петровому Інгулець у вольовому стилі здолав Пробій. Гості пішли на перерву з перевагою в один гол, але господарі поля відповіли трьома своїми в другій половині дуелі.
Інгулець — Пробій 3:1
Голи: Бенедюк, 48, Тузенко, 72, Касімов, 79 — Калин, 44
На Київщині Ворскла мінімально поступилася Лівому Берегу. Долю поєдинку визначив результативний удар "джокера" Назара Волошина.
Ворскла — Лівий Берег 0:1
Гол: Волошин, 62
В Одесі Чорноморець із дублем Владислава Герича розібрався з Прикарпаттям, реабілітувавшись за розгромну виїзну поразку від Вікторії (0:4).
Чорноморець — Прикарпаття 3:0
Голи: Герич, 44, 55, Хома, 48
Через повітряну тривогу матч Металург — Вікторія перенесли на завтра, 4 травня. Розпочнеться він об 11:00.