Англія

Завершилися три матчі чемпіонату в Англії.

2 травня відбулися поєдинки 35-го туру АПЛ. В одному з них Брентфорд на своєму полі розгромив Вест Гем з рахунком 3:0.

Господарі відкрили рахунок уже на 15-й хвилині — після навісу Кін Льюїс-Поттер м’яч курйозно опинився у воротах гостей після рикошету від Константінос Мавропанос. Після цього гра залишалася відкритою: Валентин Кастельянос двічі влучав у каркас воріт, однак зрівняти рахунок лондонцям не вдалося.

На початку другого тайму Ігор Тіаго подвоїв перевагу “джмелів”, реалізувавши пенальті. Крапку в матчі поставив Міккель Дамсгор, який наприкінці зустрічі забив третій м’яч.

Український півзахисник Єгор Ярмолюк провів на полі весь поєдинок і допоміг своїй команді впевнено контролювати хід гри.

Завдяки цій перемозі Брентфорд піднявся до зони єврокубків, тоді як Вест Гем Юнайтед залишається у небезпечній близькості до зони вильоту та продовжує боротьбу за виживання.

Брентфорд – Вест Гем 3:0

Голи: Мавропанос 15 (авт.), Тьяго 52, Дамсгор 82

Брентфорд: Келлехер – Кайоде, ван ден Берг, Коллінз, Льюїс-Поттер – Ярмолюк, Єнсен – Уаттара, Дамсгор, Шаде – Тьяго

Вест Гем: Германсен – Вокер-Пітерс, Мавропанос, Діуф – Боуен, Соучек, Фернандеш, Саммервілл – Пабло – Кастельянос

На Сент-Джеймс Парк Ньюкасл зумів перервати серію з п’яти поразок поспіль, здолавши Брайтон.

Попри активний початок гостей і низку небезпечних моментів, саме “сороки” відкрили рахунок — на 12-й хвилині Вільям Осула замкнув передачу у порожні ворота. Згодом Ден Берн подвоїв перевагу господарів після стандарту.

У другому таймі Джек Гіншелвуд скоротив відставання після комбінації з партнерами, і “чайки” мали достатньо шансів, щоб не лише зрівняти, а й вирвати перемогу. Втім, реалізація підвела гостей.

Крапку в матчі вже у компенсований час поставив Гарві Барнс, який скористався помилкою захисту та встановив фінальний рахунок — 3:1.

Ньюкасл – Брайтон 3:1

Голи: Осула (12), Берн (24), Барнс (90+5) — Гіншелвуд (61)

Ньюкасл: Поуп — Майлі, Тшау, Ботман, Берн — Ґімараес (Рамзі, 90+1), Тоналі — Мерфі (Барнс, 68), Уіллок (Голл, 68), Жоелінтон — Осула (Вісса, 68)

Брайтон: Вербрюґґен — Віффер (Велтман, 18 / Де Кейпер, 81), ван Геке, Боскальї, Кадіоґлу — Ґросс, Балеба (Костулас, 80) — Мінте, Гіншелвуд (Данк, 88), Мітома — Уелбек (Рюттер, 80)

Попередження: Берн (53), Тоналі (85), Вісса (88) — Велтман (22), Мітома (39), ван Геке (90+2)

У паралельному матчі Вулвергемптон не зумів переграти Сандерленд — 1:1.

Гості відкрили рахунок уже на 17-й хвилині завдяки голу Норді Мукіеле після стандарту. Однак невдовзі Ден Баллард залишив свою команду в меншості, отримавши пряму червону картку.

У другому таймі господарі скористалися чисельною перевагою — Сантьяго Буено зрівняв рахунок на 54-й хвилині. До фінального свистка “вовки” тиснули, але вирвати перемогу так і не змогли.

Вулвергемптон – Сандерленд 1:1

Голи: Буено, 54 — Мукіеле, 17

Вулвергемптон: Бентлі — Москера, Буено, Тоті — Ліма (Р. Ґомеш, 46), Андре, Ж. Ґомеш, Буену (Е. Ґомес, 78) — Мане, Армстронґ — Арокодаре (Едозі, 90+3)

Сандерленд: Руфс — Мукіеле, Баллард, Альдерете, Мандава (Циркін, 72) — Джака, Садікі (Діарра, 72) — Г'юм, Ле Фе, Тальбі — Броббі (Ізідор, 72)

Попередження: Броббі (45+2), Джака (56), Циркін (81), Руфс (90+2)

Вилучення: Баллард (24)