Іспанія

Каталонський клуб вже досяг принципової домовленості з півзахисником Манчестер Сіті.

Атакуючий півзахисник Манчестер Сіті Бернарду Сілва може вже найближчим часом стати гравцем Барселони.

Як повідомляє Tuttosport, сторони досягли попередньої домовленості щодо трансферу на наступний сезон, і угода наразі оцінюється приблизно на 80% готовності.

Втім, остаточне завершення переходу залежатиме від рішення головного тренера Барселони Ганса-Дітера Фліка, а також від можливих кадрових змін у півзахисті команди. Каталонці розраховують звільнити місце в складі перед фіналізацією угоди.

Сам Сілва налаштований на перехід і навіть готовий піти на значне зниження зарплати — за даними джерела, він може погодитися на менш ніж половину нинішнього окладу в Манчестер Сіті, аби приєднатися до іспанського гранда.

Раніше інтерес до португальця також проявляв Ювентус, однак наразі туринці відстають у боротьбі за гравця. Крім того, привабливу фінансову пропозицію Сілві зробив Галатасарай, проте сам футболіст віддає перевагу продовженню кар’єри на найвищому рівні європейського футболу.