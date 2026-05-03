НЕДІЛЯ, 3 ТРАВНЯ, 21:00 ▪️ ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕМ БАРРОТТ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Астон Вілла підходить до цієї гри у надзвичайно насиченому графіку — команда перебуває між двома півфінальними матчами Ліги Європи проти Ноттінгем Форест. Попри нещодавні дві поразки з рахунком 0:1 (від Фулгема та у першому матчі єврокубка), підопічні Унаї Емері зберігають високі позиції в чемпіонаті й ідуть у топ-5, зберігаючи реальні шанси навіть на третє місце.

Важливо й те, що бірмінгемці мають вражаючу статистику у протистояннях із Тоттенгемом — чотири поспіль перемоги із загальним рахунком 8:3. Водночас кадрова ситуація не ідеальна: через травми не допоможуть Онана, Камара та ще кілька виконавців, а тренерський штаб може вдатися до ротації напередодні вирішального матчу в Європі.

Для Тоттенгема цей виїзд — справжній матч життя. Команда Роберто Де Дзербі лише минулого туру перервала 15-матчеву безвиграшну серію, мінімально обігравши Вулвергемптон. Це була перша перемога за 118 днів, яка, втім, не дозволила вибратися із зони вильоту — конкуренти також набирають очки.

Ситуацію ускладнює серйозна кадрова криза: до кінця сезону вибули Сімонс, Ромеро, Кулусевські, Одобер, під питанням Соланке, Сарр і Вікаріо. Втрата Хаві Сімонса особливо болісна, адже саме він додавав креативу у центрі поля. У таких умовах вся надія гостей — на характер і ефективність у контратаках.

З огляду на турнірне становище, мотивація Тоттенгема виглядає максималістською, але Астон Вілла, навіть із можливими змінами у складі, залишається фаворитом. Господарі мають більш збалансовану гру, стабільні результати протягом сезону та психологічну перевагу в очних зустрічах. Очікується непростий матч із різними сценаріями: Тоттенгем гратиме на межі можливостей заради порятунку, тоді як Астон Вілла намагатиметься контролювати гру навіть із думками про єврокубки. Якщо гості не знайдуть способу компенсувати втрату креативу в центрі поля, господарі мають усі шанси продовжити свою успішну серію в цьому протистоянні.