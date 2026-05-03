Англія

"Вишні" продовжують свою боротьбу за єврокубкові місця на наступний сезон.

Борнмут у матчі 35 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі обіграв Крістал Пелес із рахунком 3:0.

Команда Андоні Іраоли відкрила рахунок на десятій хвилині зусиллями Джефферсона Лерми, який зрізав м'яч у власні ворота.

Потім на 32 хвилині Елі Крупі подвоїв перевагу "вишень", а остаточну крапку у матчі поставив Раян Вітор на 77 хвилині.

Після 35 турів Борнмут набрав 52 очки і посідає шосте місце у турнірній таблиці АПЛ і вся боротьба за єврокубкові місця попереду з огляду на щільність у цій зоні. У Крістал Пелес 43 бали та 15 позиція.

Борнмут — Крістал Пелес 3:0

Голи: Лерма (аг), 10, Крупі, 32 (пен), Вітор, 77.

Борнмут: Петрович — Хіменес, Гілл, Сенесі, Трюффер — Скотт, Адамс (Крісті, 70) — Вітор (Адлі, 86), Крупі (Брукс, 70), Таверньє (Доук, 86) — Еванілсон (Унал, 80).

Крістал Пелес: Гендерсон — Канво, Лакруа, Ріад (Річардс, 76) — Муньйос (Мітчелл, 46), Лерма, Камада (Вортон, 46), Девенні — Джонсон, Странд Ларсен (Матета, 65), Піно (Сарр, 46).

Попередження: Канво, Лакруа.