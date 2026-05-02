Англія

Команда Кірана Маккенни розгромила КПР в останньому турі Чемпіоншипу та здобула пряму путівку до еліти, тоді як голлівудський проєкт зазнав гіркого розчарування.

Іпсвіч Таун офіційно повертається до англійської Прем'єр-ліги. В останньому турі регулярного сезону Чемпіоншипу трактористи впевнено переграли Квінз Парк Рейнджерс із рахунком 3:0, гарантувавши собі другу сходинку та пряме підвищення у класі.

Команда Кірана Маккенни зняла всі питання ще на старті зустрічі на домашньому Портман Роуд. Вже до десятої хвилини Джордж Хірст та Джейден Філоджин забезпечили господарям комфортну перевагу, а пізніше Кейсі Макатір поставив ефектну крапку в матчі.

Цей результат дозволив Іпсвічу вийти переможцем із напруженої боротьби за другу позицію, випередивши конкурентів у особі Міллволла та Мідлсбр. Для Іпсвіча цей успіх є особливо цінним після важкого минулого року. Вилетівши з АПЛ за підсумками минулого сезону лише з 22 очками та 19-м місцем, команда пережила суттєву кадрову перебудову.

Проте тренерському штабу вдалося неймовірно швидко стабілізувати гру та повернути колектив на переможний шлях. Головний тренер команди Кіран Маккенна не приховував емоцій, коментуючи цей успіх:

"Це означає дуже багато. Чесно кажучи, мабуть, це підвищення було найважчим. Клуб пережив великий підйом, а потім різке падіння з масштабною зміною складу. Пішли легенди клубу, і нам довелося відбудовувати цю команду. Усі виклалися на повну, і ми заслужили бути там, де ми є сьогодні. Здобути третє підвищення за чотири роки вдома, сонячного травневого дня — це ідеально".

Поки в Іпсвічі святкували миттєве повернення до еліти, справжня спортивна драма спіткала Рексем. Клуб, яким володіють голлівудські зірки, до останнього боровся за потрапляння до зони плейоф. Однак їхній фінальний ривок завершився болючою нічиєю проти Мідлсбро 2:2. Клуб посів 7 місце, маючи у своєму актвиві 71 пункт.

Тепер команді доведеться змиритися з розчаруванням та розпочати підготовку до наступного сезону в Чемпіоншипі, відклавши мрії про Прем'єр-лігу щонайменше на рік.