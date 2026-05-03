Нідерландський форвард, який не зміг закріпитися в Астон Віллі, переживає справжній ренесанс у Серії А.

Манчестер Юнайтед став несподіваним претендентом на підписання Доніелла Малена — нападника, чий досвід у Прем'єр-лізі у складі Астон Вілли виявився доволі складним.

Не зумівши завоювати стабільне місце в основі команди Унаї Емері до січня, нідерландець кардинально змінив ситуацію після переходу в оренду до італійської Роми.Зараз 27-річний форвард демонструє феноменальну результативність: на його рахунку вже 11 голів усього за 14 матчів в Італії.

За інформацією Corriere dello Sport, за прогресом Малена пильно стежать одразу три важковаговики АПЛ: Манчестер Юнайтед, Челсі та Ньюкасл. Попри шалений інтерес з Англії, Рома має першочергове право викупу футболіста за суму від 25 до 30 мільйонів євро.

Очікується, що вже цього тижня родина Фрідкінів, яка володіє італійським клубом, прибуде до Риму, щоб особисто дати зелене світло на повноцінний трансфер. Експерти сходяться на думці, що реальна вартість Малена з моменту переїзду на Апенніни подвоїлася.

Його голи стали ключовим фактором у боротьбі римлян за єврокубки: команда наразі йде шостою, мінімально відстаючи від Ювентуса та Комо за чотири тури до фінішу. Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері нещодавно пояснив, чому Мален не зміг повноцінно розкритися на Вілла Парк, вказавши на шалену конкуренцію з боку лідера атак Оллі Воткінса.

"Це оренда з правом викупу, якою "Рома" неодмінно скористається, враховуючи його результати. Я дуже радий за нього, бо він хороший хлопець і чудовий гравець. Тут він зіткнувся з конкуренцією з боку Воткінса, тому грав менше, хоча я вважав, що він повинен частіше діяти саме як нападник. Іноді вони грали разом, але я думаю, що у "Ромі" він знайшов своє ідеальне місце. Він грає в кожному матчі, використовує свої якості та забиває голи. Я сподіваюся, що він продовжить у тому ж дусі", — зазначив Емері.

Інтерес з боку Манчестер Юнайтед виглядає дещо несподіваним на тлі масштабних літніх інвестицій клубу в лінію нападу. Манкуніанці витратили загалом 193 мільйони фунтів стерлінгів на підписання Бріана Мбеумо, Матеуса Куньї та словенця Беньяміна Шешко, які відіграли важливу роль у боротьбі клубу за Лігу чемпіонів цього сезону.

Зважаючи на те, що Кунья щойно повернувся до тренувань напередодні вирішальної гри з Ліверпулем, атакувальний арсенал команди виглядає надійним. Утім, можливість підписати такого кваліфікованого фінішера, який довів свою здатність бути головною ударною силою у топ-лізі Європи, може виявитися занадто спокусливою для керівництва червоних дияволів, які прагнуть посилити склад для амбітних європейських кампаній наступного року.