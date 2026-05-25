Англія

Чемпіони Англії провели весь сезон без вилучень і пенальті у власні ворота.

Арсенал не лише виграв чемпіонат Англії сезону-2025/26, а й встановив історичний рекорд Прем’єр-ліги.

Лондонський клуб став першою командою в історії АПЛ, яка завершила повний сезон без жодної червоної картки та без жодного пенальті, призначеного у власні ворота.

Команда Мікеля Артети продемонструвала високий рівень дисципліни та надійності в обороні протягом усього чемпіонату, що стало одним із ключових факторів у боротьбі за титул.

Водночас сезон для канонірів ще не завершився. Попереду на Арсенал чекає фінал Ліги чемпіонів, у якому англійський клуб 30 травня зустрінеться з ПСЖ.