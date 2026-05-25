Англія

Капітан Ліверпуля перевершив досягнення легенди Челсі Джона Террі.

Центральний захисник Ліверпуля Вірджіл ван Дейк увійшов в історію англійської Прем’єр-ліги, ставши найстаршим футболістом, який провів усі матчі сезону без замін.

У кампанії-2025/26 нідерландський оборонець відіграв повністю всі 38 поєдинків чемпіонату Англії. На момент встановлення рекорду ван Дейку було 34 роки та 320 днів.

Попереднє досягнення належало колишньому капітану Челсі Джону Террі, який встановив його ще у сезоні-2014/15.

Раніше повідомлялось, що Галатасарай розпочав переговори щодо трансферу ван Дейка.