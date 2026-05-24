Зірковий нападник Манчестер Сіті завершив сезон із 27 голами.

Головна ударна сила Манчестер Сіті Ерлінг Голанд продовжує переписувати історію англійського футболу. За підсумками поточного сезону норвезький форвард втретє у своїй кар'єрі став володарем престижної нагороди Золота бутса, яку вручають найкращому голеадору Прем'єр-ліги.

Цьогоріч для завоювання трофею Голанду вистачило 27 забитих м'ячів. Норвежець на п'ять голів випередив свого найближчого переслідувача — нападника Брентфорда Ігора Тьяго, який став другим за результативністю гравцем чемпіонату.

Ця нагорода стала для нього третьою на Туманному Альбіоні. Раніше він вигравав бомбардирські перегони: У сезоні 2022-23: встановив феноменальний рекорд ліги, забивши 36 голів. У сезоні 2023-24: також відзначився 27 точними ударами.

Вагому підтримку Ерлінгу в атаці містян склав Антуан Семеньйо. Нападник розпочав цей сезон у складі Борнмута, проте після січневого трансферу до Манчестер Сіті чудово вписався в гру команди та завершив кампанію з 17 голами в активі.

Звання найрезультативнішого англійського гравця сезону виборов нападник Астон Вілли Оллі Воткінс, на рахунку якого 16 м'ячів. Символічно, що саме його дубль в останньому турі забезпечив бірмінгемцям перемогу над Сіті з рахунком 2:1.